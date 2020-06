CorSera – Inter, Eriksen ha avuto in regalo quello che più gli mancava

Grande opportunità questa sera per Christian Eriksen. Il centrocampista avrà l’opportunità di mettersi in mostra in Napoli-Inter: “Il danese, utilizzato appena 120’, ha avuto in regalo quel che più gli mancava, il tempo per adattarsi e per ritrovare la condizione fisica. Conte cambia un modello collaudato, l’inserimento del trequartista è un’importante variante sul modulo: da vedere come la digerirà la squadra. La cifra tecnica con Eriksen aumenta, da valutare se l’intensità su cui il tecnico ha insistito tanto ne risentirà“, spiega il Corriere della Sera.