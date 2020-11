Inter, Eriksen ‘scomodo’: “Quando è stato nominato un paio di volte Conte…”

Non è una questione facile, anche perché il nome in oggetto non è dei più banali e perché, via via che passano i giorni, una soluzione diventa sempre più urgente. All’Inter uno degli argomenti più caldi è sicuramente la situazione di Christian Eriksen, che proprio non riesce a imporsi nella squadra di Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, il poco impiego del centrocampista danese è una fonte di nervosismo per l’allenatore nerazzurro, che un paio di volte ha manifestato la sua insofferenza di fronte all’argomento:

“La situazione, evidentemente, è tutt’altro che semplice. Per Conte l’argomento Eriksen è fonte di nervosismo, come ha già manifestato in un paio di occasioni. E lo stesso giocatore, pur passivo in campo, una volta in nazionale non ha perso tempo a denunciare un trattamento che non lo può soddisfare. Accadrà anche durante questa sosta?“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)