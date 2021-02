Giornale – Inter, Eriksen da umiliato a titolare. Domani anche un’altra sorpresa

Il focus del quotidiano sulle probabili scelte di Antonio Conte per Milan-Inter in programma domani pomeriggio

A gennaio non sono arrivati nuovi acquisti, ma la rosa dell'Inter sembra essersi rinforzata comunque. Christian Eriksen è entrato prepotentemente nelle turnazioni di Antonio Conte e domani potrebbe avere una nuova chance da titolare. Con lui anche un altro calciatore che prima era ai margini. Sottolineano i colleghi de Il Giornale: "In casa nerazzurra parlano chiaro i casi di Eriksen e Perisic. Più volte strattonati dal loro tecnico, spesso rimproverati, prima di trovare posto nell’undici di partenza. Tanto che domani, in una delle partite clou della stagione, vengono dati entrambi titolari, con il croato sulla corsia mancina e il danese al fianco di Brozovic, in virtù di un Vidal ancora non al meglio. E pensare che in autunno erano sulla lista dei partenti: Eriksen umiliato e più volte subentrato negli ultimissimi minuti di partita, Perisic intrappolato in quel «non può giocare a tutta fascia», ripetuto come un mantra da Conte".