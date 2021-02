Inter al completo, da stasera in ritiro. Vidal a disposizione, ma Conte punta su Eriksen

Per la sfida contro il Milan di domani il tecnico dell'Inter può contare su tutti i giocatori. La mezzala sinistra sarà il danese

Domani alle ore 15 si sfideranno a San Siro per la testa della classifica Milan e Inter. Un derby d'alta quota che dirà di più sulle ambizioni scudetto delle due squadre:

"L’Inter stasera si chiuderà nel ritiro di Appiano per cercare carica e concentrazione in vista di una sfida che può essere chiave nella corsa al titolo. Ci sarà anche Vidal, tornato a lavorare pienamente col gruppo: il cileno sarà convocato e a disposizione, ma partirà dalla panchina vista la crescita e il buon momento di Eriksen. Conte può sorridere, il gruppo è quasi al completo: mancherà solo Sensi (affaticamento) che lavorerà a parte per qualche giorno", spiega La Gazzetta dello Sport.