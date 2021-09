Libero – Inter, a Firenze esame di maturità per Inzaghi. “Barella e Bonaventura…”

Cresce l'attesa per la sfida tra Fiorentina e Inter che apre la quinta giornata di campionato: l'analisi di Libero

Cresce l'attesa per la sfida tra Fiorentina e Inter che apre la quinta giornata di campionato. "Sarà una sfida all’italiana: in panchina, la restaurazione fiorentina è guidata da Vincenzo, che Italiano lo è sia di cognome che di fatto, mentre la conservazione del regno interista è affidata a Simone Inzaghi, erede scelto di Conte", commenta l'edizione odierna di Libero. La Fiorentina ha mostrato sin qui grandi cose, vincendo anche a Bergamo contro l'Atalanta mentre l'Inter è seconda a 10 punti alle spalle del Napoli. "In campo, invece, Bonaventura con un gol, due assist e una sequenza di prestazioni d’altri tempi e Barella con tre assist e un gol (è entrato in una rete in ogni partita di campionato dell’Inter) sono i centrocampisti finora decisivi, seppur poco menzionati", aggiunge Libero.