EDICOLA / CdS: Lotta scudetto, il Monza fa l’esame all’Inter. Juve blocca Samardzic

Il Corriere dello Sport in prima pagina parla della partita di oggi e scrive: "Corsa scudetto alle 20.45, il Monza fa l'esame all'Inter". Ma il titolo principale è dedicato alla Juventus. "Henderson, Max ci prova. L'inglese è in fuga dall'Arabia. La Juve sblocca Samardzic, sogna Koopmeiners a giugno e ora vira sull'ex Liverpool. Valutato anche Saul dell'Atletico Madrid che però non gradisce il prestito".