Condò: “L’Inter sta facendo passi indietro. Lukaku out dai titolari è un messaggio”

«Lukaku out dai titolari? È un messaggio. Che per quanto la Champions sia compromessa non è un obiettivo abbandonato. Tra queste due partite, entrambi importantissime, questa col Sassuolo ha un impatto importantissimo. Dover andare a vincere a tutti i costi contro il Borussia M. fa si che si possa risparmiare Lukaku. Ad Hakimi e Young ha dato un turno di riposo per essere focalizzati sulla coppa e una mission da fallire. In cui c’è un solo risultato. Ma in campionato l’Inter certo non può arrivare quarta». Paolo Condò ha parlato così prima della gara con il Sassuolo.

Il giornalista ha anche sottolineato: «Il percorso uno se lo immagina in maniera netta. La stagione dell’anno scorso – ha sottolineato – è stata promossa, secondo posto, vittoria dell’EL sfiorata, ma il problema è che l’Inter è peggiorata. Sta tornando indietro in questo momento. Non gioca come giocava a luglio-agosto». «Eriksen non è più il pomo della discordia, sembra evidente con quei quattro minuti in campo contro il Real», ha aggiunto.

