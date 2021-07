L’Inter e l’esigenza di ripensare il programma delle amichevoli. Inzaghi…

Saltata per rischio Covid la tournée in Florida, l'Inter si trova a dovere riprogrammare il calendario delle proprie amichevoli estive

"E il tempo stringe, come sempre negli anni di tornei Fifa e Uefa (solitamente quelli pari) in cui buona parte dei giocatori sono impegnati con le proprie nazionali. A ciò si aggiunga che l'Inter, come tutte le squadre d'alta classifica tranne Milan e Atalanta, quest'anno ha cambiato allenatore. È vero che Inzaghi come Conte imposta il gioco sul 3-5-2, ma i meccanismi andranno comunque rodati", sottolinea Repubblica.