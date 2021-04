Inter, Suning aspetta ancora a cedere. “Ma nel club c’è un’esigenza sempre più forte”

Il club, secondo Tuttosport, esige di sapere cosa sarà del futuro: ne risente la programmazione sportiva e non solo

Continua l'incertezza in casa Intersul futuro societario. E' chiaro come ormai Suning voglia terminare la stagione al comando del club, ma presto dovranno arrivare novità in merito a nuovi investitori. Spiega in merito Tuttosport: "All’interno del club nerazzurro diventa sempre più forte l’esigenza di capire come sarà possibile uscire da questa fase difficile della proprietà, mitigata solo dagli strepitosi risultati della squadra che sta dominando il campionato.