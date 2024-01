"Per uno strano scherzo del destino, altrettanto decisivo, ma in negativo, è stato l’amicone di Lautaro, vale a dire Nico Gonzalez che - lo sa bene Jorginho - è stato ipnotizzato da Sommer sul rigore del possibile 1-1. Lo svizzero si distingue, rispetto ai colleghi, nel rimanere fermo come una sfinge finché l’attaccante non tira, il che può causare pesanti cortocircuiti nella mente di chi è sul dischetto, come prova il "passaggio" che gli è stato recapitato tra i guantoni dall’argentino. Mentre Nico Gonzalez, quanto meno, era al primo errore da quando gioca in Italia, il problema inizia a essere importante per la Fiorentina, considerato che quello di ieri è stato il terzo sbagliato dai viola negli ultimi quattro calciati, uno stillicidio che ha fatto giustamente infuriare Italiano", aggiunge Tuttosport.