SM – Inter, ecco quando ci sarà l’esordio di Eriksen: ma non è esclusa l’ipotesi a sorpresa

In attesa dell’ufficialità, che arriverà a breve, i tifosi dell’Inter già si chiedono quando potranno vedere Christian Eriksen in campo con la maglia nerazzurra addosso.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, è difficile che il giocatore possa debuttare già mercoledì sera in Coppa Italia contro la Fiorentina a San Siro. Più probabile un suo utilizzo nella trasferta di Udine in campionato. A causa delle defezioni di Brozovic e Gagliardini, però, una sua convocazione per l’impegno contro i viola non è affatto da escludere. Sarà Conte a decidere nelle prossime ore.

(Fonte: Sport Mediaset)