Inter, con il Cagliari subito in campo Young? CdS: “Ieri alla Pinetina Ashley…”

“Ashley Young si scalda e ieri, nonostante la Pinetina fosse chiusa per tutti i nerazzurri convocati a Lecce (erano presenti sono gli infortunati), ha continuato a prendere confidenza con i nuovi campi di allenamento. Domenica a San Siro contro il Cagliari ha ottime chances di essere titolare e di fare dunque il suo debutto in nerazzurro con addosso la maglia numero 15″. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito ad Ashley Young, pronto all’esordio con la maglia dell’Inter. D’Ambrosio, infatti, non è al 100% mentre Candreva è fuori per squalifica: così l’ex Manchester avrà subito l’occasione di giocare i primi minuti da interista.

YOUNG JOLLY – L’esterno ex United si sta allenando alla Pinetina da tre giorni ma proverà a prendere confidenza con i compagni nell’allenamento di oggi. Conte lo ha voluto per coprire l’assenza di Asamoah e rappresentare un’alternativa a Biraghi sulla fascia sinistra ma le ultime vicissitudini per la fascia destra portano Conte a vedere subito Young titolare sull’altra corsia.