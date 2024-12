Continua il momento d'oro di Francesco Pio Esposito . L'attaccante classe 2005, attualmente allo Spezia in prestito allo Spezia, ha deciso la gara di oggi contro il Catanzaro: gol meraviglioso del gioiellino dell'Inter, destro fortissimo all'incrocio dei pali dal limite dell'area avversaria. Per lui ora sono 9 gol in 16 presenze in Serie B.

L'Inter detiene ancora il controllo del suo cartellino: Esposito è stato infatti ceduto allo Spezia in prestito secco la scorsa estate. Il suo sogno è quello di tornare in nerazzurro e il piano sembra già deciso: "L'Inter immagina per il ragazzo, classe 2005, una prossima stagione in prestito in A, così da preparare l'approdo all'Inter nella stagione 2026-27. In soldoni: l'Inter vede Francesco Pio come uno dei suoi attaccanti tra due anni. In perfetta sintonia con quel che è anche il ragionamento di Oaktree", scrive La Gazzetta dello Sport.