"Il bilancio lo lascio fare a voi. Il bilancio va fatto a fine stagione. Noi pensiamo al Monza e vogliamo affrontarlo con grande concentrazione per portare la partita dalla nostra parte. Sui giovani? Sono soddisfatto del lavoro di tutti ma pretendo sempre di più. Anche da me stesso".

I tanti infortuni apriranno a tanti acquisti sul mercato?

"Per il mercato c'è qua il direttore. Sono concentrato sul Monza, ma siamo in piena sintonia con la società. Come è sempre stato".