Inter, Esposito in prestito? Marchetti: “Su di lui due squadre di Serie A”

Con molta probabilità Sebastiano Esposito partirà in prestito per poter giocare con una certa continuità la prossima stagione. L’Inter sta valutando alcuni interessamenti pervenuti, come raccontato da Luca Marchetti. Queste le parole nell’editoriale per TMW: “Il Parma ha fatto un tentativo per Goldaniga, che dopo il prestito al Genoa è tornato al Sassuolo. Per l’attacco invece inserimento nella corsa a Sebastiano Esposito, dell’Inter su cui c’è forte l’interesse del Crotone da tempo”.