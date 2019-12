Quella di oggi contro il Genoa è una partita speciale per Sebastiano Esposito. E non solo perché sarà la prima volta che partirà titolare con la maglia dell‘Inter, ma anche perché, iniziando dal primo minuto, stabilirà un record molto particolare nella storia del club nerazzurro. Come riportato da Opta, infatti, Esposito, a 17 anni e 172 giorni, è il più giovane titolare dell’Inter in un match di Serie A nel XXI secolo.

(Fonte: Opta)