L'Inter ha finalmente tolto l'asterisco. Rispetto a due stagioni fa, stavolta i nerazzurri hanno sfruttato come meglio non potevano la gara da recuperare travolgendo l'Atalanta e portando il vantaggio sulla Juve a 12 lunghezze. Dalle colonne del Corriere della Sera , Paolo Tomaselli parla delle possibili tentazioni estere per Simone Inzaghi al termine della stagione.

"Il modo in cui Simone con la sua Inter sta vincendo questo scudetto, da tiranno illuminato che seduce con un gioco spettacolare, ricorda quello del Napoli di Spalletti. Ma l’età e il contesto in cui Inzaghi è inserito, sono invece simili al primo Allegri bianconero. Il tecnico interista può cercare una terza via, dando continuità a un ciclo che può essere lungo ed entusiasmante. Certo, lo ha detto anche lui prima della sfida all’Atletico: «Stare dodici anni in un club come Simeone in Italia non è possibile»".