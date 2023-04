CdS – Inter, in Europa è un’altra storia: Inzaghi diventa ‘Special’, impresa vera

"Il Benfica, per ribaltare il risultato, tra una settimana dovrà vincere a San Siro con tre gol di scarto. È quasi fatta, a patto di non distrarsi. Impresa vera, piena di coraggio e di temperamento".

La squadra nerazzurra sembra un'altra rispetto a quella che in campionato ha raccolto un solo punto in 4 partite:

"Un’altra storia rispetto al campionato. L’Inter, in versione europea, ha motivazioni diverse. Non cambia, rispetto alle ultime uscite, solo il rendimento dei suoi attaccanti. Lautaro in calo dopo un inverno d’oro e il Mondiale vinto con l’Argentina, Dzeko in parabola discendente, la speranza è che si riaccenda Big Rom".