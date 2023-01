Inter, facilità imbarazzante: partita inesistente, Milan assente ingiustificato

"Un risultato che dà comunque la dimensione esatta della differenza attuale di valori in campo, con una ricaduta sul futuro della stagione perché se i nerazzurri mettono in bacheca la prima coppa e sono in corsa su altri tre fronti, i rossoneri falliscono il secondo obiettivo. Restano una (complicata) rimonta alla ricerca del Napoli e un ottavo di Champions contro il Tottenham.

Inter padrona del campo fin dall'inizio, in un primo tempo in cui non ha sbagliato atteggiamento, movimenti, tattica: altro che la squadra vista con Parma e Verona, questa aveva fame. All'intervallo sul 2-0, grazie alle reti nel giro di 11' di Dimarco, ragazzo della Pinetina, e Dzeko, il centravanti che tutti vorrebbero. Ha fatto seguito un secondo tempo di gestione in assoluta scioltezza, con la perla di Lautaro Martinez a fissare il finale, a far scrivere il nome dell'Inter per la settima volta nella storia della manifestazione (Milan raggiunto) e a regalare il quarto trofeo al suo allenatore: due con la Lazio e due consecutivi con l'Inter. Non male, visto che coincidono con le finali disputate".