L’Inter celebra un altro traguardo su Instagram: Skriniar manda baci agli interisti

Il club nerazzurro aveva attorno ai cinque mln di fans sul noto social a inizio stagione ora ne conta più di 7 mln

L'Inter celebra un nuovo traguardo su Instagram. Ha toccato quota 7 mln di follower e con un messaggio il club nerazzurro ringrazia i tifosi che la seguono sul profilo del noto social. Un 7 e la foto di Skriniarche manda baci a tutti per ringraziare. Ha la nuova maglia, con il nuovo logo, quella con lo scudetto sul petto. "Seven million, grazie Inter Fans", scrive la società in un post.