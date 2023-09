Inter presente alla Milano Fashion Week con la terza maglia

L’Inter eleva la sua nuova terza maglia, rendendola un capo iconico della Milano Fashion Week: dopo la presentazione della nuova jersey insieme a Nike all’inizio della settimana milanese dedicata alla moda - in un evento esclusivo dedicato alle communities milanesi e al quale hanno partecipato i anche giocatori nerazzurri Lautaro Martinez e Marcus Thuram e le Inter Women Matilde Pavan, Flaminia Simonetti e Marta Pandini - i modelli Korlan Madi e Madior Fall indossano in questi giorni la nuova maglia tra le vie di Milano, celebrando il legame tra il mondo del fashion e quello dello sport.

La modella Korlan Madi, affermata a livello internazionale e protagonista di numerose campagne per brand di alta moda, ha posato ieri con la nuova terza maglia tra le vie di Milano, per poi prendere parte all’evento di Moncler – Official Formal Wear Partner dell’Inter – indossando alcuni capi della collezione nata dalla collaborazione tra i due brand. Questa sera il coinvolgimento dei colori nerazzurri all’interno della kermesse proseguirà inoltre con il modello Madior Fall, che farà della nuova terza maglia dell’Inter lo statement piece del suo outfit. Il ritorno dei colori nerazzurri alla Milano Fashion Week testimonia la sempre crescente attrattiva del brand Inter, che va oltre il calcio e riesce a creare una perfetta commistione con il mondo della moda in uno degli eventi più rilevanti del settore a livello mondiale. La presenza dell’Inter agli eventi della Milano Fashion Week esalta inoltre il legame indissolubile tra il Club e la città di Milano.