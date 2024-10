L'esterno mancino nerazzurro si sta confermando elemento fondamentale per il gioco della formazione di Inzaghi

Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Inter riparte dalla trasferta di Roma, dove i nerazzurri di Inzaghi affronteranno i giallorossi di Juric. Fari puntati su Federico Dimarco, che anche in questa stagione si sta confermando elemento fondamentale per il gioco della formazione interista.