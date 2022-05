Inter, Inzaghi bestia nera della Juventus: i numeri del tecnico fanno ben sperare

L'Inter, nella finale di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus, può contare sul fattore... Inzaghi

"Inzaghi è il tecnico della Serie A che ha battuto più volte la Juventus: è già a quota 6 e 3 successi sono arrivati in finale di Supercoppa italiana (2 con la Lazio). La Signora però lo ha messo ko in finale di Coppa Italia 2016-17 e quella "macchia" la vorrebbe cancellare anche per chiudere con 3 vittorie (e zero scivoloni) una stagione con 4 incroci con la Juve. Sarebbe un bel biglietto da visita per discutere le cifre del rinnovo del contratto. Conte contro la sua ex squadra di soddisfazioni se n'è tolte poche sulla panchina nerazzurra. Anche in questo (per ora) Simone è avanti".