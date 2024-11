"Se stasera la Lazio supererà il Cagliari all’Olimpico, come è nelle sue possibilità, nei quartieri alti della classifica ci saranno sei squadre in appena 4 punti. La corsa scudetto diventa extra large e siamo quasi a un terzo del campionato, un tratto significativo. Dai 25 del Napoli ai 21 della Juventus. E se per la Fiorentina e la stessa Lazio l’obiettivo pare fuori portata, alla corsa, quanto mai affollata, si è iscritta con pieno merito l’Atalanta di Gasperini. La sesta vittoria di fila è lo specchio delle sue qualità: ha annichilito il Napoli con il ritmo, il pressing, la chiarezza delle idee, la personalità di chi sa giocare a testa alta in casa della prima della classe. Per il Napoli una lezione severa e un brusco ridimensionamento a una settimana dalla trasferta a San Siro con l’Inter che, dopo aver superato con eccessiva sofferenza e brivido finale il Venezia, può tentare il sorpasso e riprendersi il primo posto"