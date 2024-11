Il Corriere dello Sport in edicola oggi attribuisce un 5,5 alla direzione di gara di Maria Sole Ferrieri Caputi in Inter-Venezia

Il Corriere dello Sport in edicola oggi attribuisce un 5,5 alla direzione di gara di Maria Sole Ferrieri Caputi in Inter-Venezia: "Visto quello che ha offerto la giornata, se la cava a San Siro Maria Sole Ferrieri Caputi, limitando i danni. E dove non arriva (braccio largo di Sverko da rigore, tocco di mano dello stesso Sverko sull’1-1), le viene in soccorso il SAOT prima e il VAR dopo. A nostro avviso ci sta fischiare fallo alla difesa nel contrasto Dumfries-Haps"