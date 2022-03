Inter femminile, Guarino: “Dovevamo vincere, siamo rammaricate”

Ecco le considerazioni dell'allenatore dell'Inter Femminile, Rita Guarino, dopo la sconfitta interna delle sue ragazze contro Pomigliano

"Le ultime sono due sconfitte differenti: con la Roma non abbiamo fatto la miglior prestazione, ma abbiamo trovato la miglior Roma della stagione. Oggi è stata una gara differente, bisognava vincere. Sulla carta eravamo favorite, ma non siamo riuscite a esprimere le nostre qualità. Siamo rammaricate. Al di là dei mancati tre punti, la prestazione mi è piaciuta ed è uno stimolo in più per lavorare. Loro volevano chiuderci gli spazi con organizzazione, sono molto brave in questo. Le occasioni in queste partite vanno sfruttate con lucidità. Ora arriva la pausa, sinceramente mi dispiace perché avrei preferito rigiocare subito. Ne approfitteremo per analizzare alcune situazioni che vanno migliorate".