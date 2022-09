Inter, piena fiducia in Inzaghi: tutti convinti di una cosa. Nessuno nasconde che…

A due giorni dalla brutta sconfitta contro l'Udinese, l'amarezza e la delusione in casa Inter resta. Come sottolinea il Corriere dello Sport, in viale della Liberazione la parola d'ordine è analizzare con lucidità la situazione. Simone Inzaghi, come ribadito al termine della gara con i friulani, non è a rischio. "La società ha piena fiducia in lui e nel suo staff. Sono tutti convinti che il tecnico di Piacenza riuscirà a dare alla squadra quella continuità di rendimento che è mancata in questo inizio di stagione".