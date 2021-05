TS – Inter, è venuta a mancare la fiducia nella proprietà: Conte, effetto domino?

I silenzi del tecnico non lasciano tranquillo l'ambiente nerazzurro: si attende l'incontro con il presidente Zhang

La questione societaria rimane il tema principale in casa Inter: l'ad Beppe Marotta ha confermato l'imminente incontro tra Antonio Conte e il presidente Steven Zhang che potrà dire molto sul futuro nerazzurro. Secondo Tuttosport un eventuale addio del tecnico avrebbe ripercussioni anche su squadra e dirigenza: "Oggi il clima è molto diverso rispetto a quando il presidente riuscì a ricomporre la frattura tra dirigenti e allenatore a Villa Bellini, è la fiducia nella proprietà che è venuta a mancare e il fatto che il presidente - oltre a chiedere due mensilità ai giocatori e una decurtazione del 15% sui contratti - non abbia voluto dare orizzonte al progetto, oltre a compattare la squadra nel no alle proposte arrivate, ha scoperchiato la questione Conte. I cui silenzi non aiutano a pensare positivo.

[...] La speranza di Zhang è riuscire a convincere l'allenatore che, non va dimenticato, ha contratto in scadenza nel 2022 come Marotta, Ausilio , il suo vice Baccin e Oriali. Quasi superfluo sottolineare come un traumatico addio di Conte possa portare a molte altre partenze. Per questo tutti, in sede, stanno vivendo con animo sospeso questi giorni che precederanno la consegna della Coppa al termine della passerella con l'Udinese".