Marotta: “In settimana incontro Conte-Zhang. Siamo tutti ambiziosi e credo…”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro prima del derby d'Italia con la sua ex squadra

Beppe Marotta, amministratore delegato dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Sky prima del derby d'Italia con la Juventus in programma questo pomeriggio. Ecco le sue considerazioni: "Veniamo da campioni d'Italia e questa è una cosa insperata e che ci dà grandi soddisfazioni. Vogliamo onorare questo impegno nel migliore dei modi. Siamo manager, è normale avviare e concludere un'avventura, ma grazie a Zhang sono in una società gloriosa, blasonata e ricca di trofei. Abbiamo iniziato un ciclo e vogliamo onorarlo nel migliore dei modi. Quando si vince c'è sempre una forte emozione, non c'è differenza. Questo scudetto è giunto anche insperato nelle tempistiche perché non immaginavamo di poter conquistare un traguardo così importante e lo stiamo ancora vivendo e ne stiamo godendo. Zhang è a Milano da qualche settimana ed è giusto che sia vicino alla squadra per una sfida che ha sempre grande fascino".

"Si è voltata assolutamente pagina. Vale per i giocatori, per gli allenatori e anche per i dirigenti. Il passaggio all'Inter ha generato in me tantissima motivazione e tanti stimoli coronati da un traguardo insperato per le tempistiche. Siamo immensamente contenti di come questo iter si è sviluppato".