Inter, Figo compie oggi 51 anni: gli auguri del club nerazzurro

Un giocatore iconico che ha fatto divertire tutti i tifosi nerazzurri con la sua classe e i suoi virtuosismi. Luis Figo ha vestito la maglia dell'Inter per quattro stagioni in cui ha messo in mostra una tecnica sopraffina abbinata a un talento strabordante. Arrivato nell'estate del 2005 ha collezionato 140 presenze, realizzando 11 reti e dando un apporto determinante per la conquista di 4 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane.