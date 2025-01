Inter, film già visto: al ritorno da Praga il bicchiere è quasi tutto pieno

Merito anche del sesto clean sheet in sette gare di Champions, ottenuto affidandosi ai riflessi di Sommer e alla grande attenzione di De Vrij. L’Inter da due mesi sta facendo a meno di Acerbi, senza risentirne, solo per l’enorme rendimento dell’olandese. La continuità lo ha scaraventato indietro alla fase prime della sua carriera. L’ex Lazio e ai suoi compagni non hanno neanche avuto bisogno della calcolatrice sul volo di ritorno per immaginare i vari scenari: basta un punto contro il Monaco per la qualificazione. In quel caso la differenza reti potrebbe valere una posizione in più o in meno. Meglio, però, non fare troppi calcoli: l’impegno è ampiamente alla portata dei nerazzurri.