La Stampa – Inter, finale meritata: l’1-0 non racconta la superiorità netta

"In finale di Coppa Italia ci va l’Inter, con un risultato minimo che di sicuro non racconta la netta superiorità nella sfida di San Siro. La Juventus si è arresa non senza combattere, questo no, ma senza mai seriamente provarci. Come se ancora fosse sotto l’anestesia di quella sciocchezza di Bremer all’ultimo secondo dell’andata che le aveva tolto una vittoria preziosa, e magari determinante, quando già sembrava in cassaforte".