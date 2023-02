Inter, finalmente Lukaku: in gol dopo 189 giorni. E a San Siro…

È tornato a segnare dopo un lungo periodo di digiuno: in nerazzurro non segnava da 189 giorni, l'ultima volta era stato contro il Lecce il 13 agosto. A San Siro non si vedeva un suo gol dal 23 maggio 2021, prima dell'addio per il ritorno al Chelsea. E anche quella volta era stata l'Udinese la sua vittima di giornata, come riporta Opta. Era l'ultima giornata della stagione e poco dopo lui e i suoi compagni avrebbero alzato al cielo la Coppa dello Scudetto vinta con Conte, il suo guru, in panchina. Inzaghi spera di averlo ritrovato anche in vista della Champions e della gara col Porto.