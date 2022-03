Inter-Fiorentina, de Vrij non recupera. Rientro previsto per la Juve

Il calciatore olandese si è fatto male nella gara contro il Liverpool e deve ancora recuperare dall'infortunio al soleo

L'Inter dovrebbe recuperare Brozovic per la partita con la Fiorentina. Il croato si allenerà ancora a parte e poi dovrebbe ritrovare il gruppo nei prossimi giorni per garantire la sua presenza contro i viola, altra partita delicatissima sul calendario nerazzurro.

Non sarà invece della sfida de Vrij: il giocatore olandese, che si è procurato nella gara contro il Liverpool la distrazione al soleo della gamba sinistra, non riuscirà a recuperare per la partita che si giocherà sabato sera al Meazza. Pare si rivedrà in campo solo per la partita contro la Juventus.