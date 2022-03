Inter-Fiorentina, pagelle TS: Barella non è lui, insufficienti anche Dzeko e Inzaghi

Questi alcuni dei voti del quotidiano sulla prestazione dei nerazzurri nel deludente pareggio di ieri con la Fiorentina

Delude ancora l'Inter, che perde punti per l'ennesima volta e si allontana ulteriormente dalla testa della classifica. Il pareggio contro la Fiorentina ha messo in luce ancora di più gli evidenti problemi in casa nerazzurra, dove fioccano i bocciati. Uno è Nicolò Barella, secondo Tuttosport, involuto in modo preoccupante: "5. Da settimane non è lui (con la Salernitana un lampo nel buio). Non è brillante e a inizio ripresa in 5 minuti prima sbaglia il possibile 1-0 e poi si fa bruciare da Torreira".