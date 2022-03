Pazzini: “Fase delicata per l’Inter che ha risentito del derby. Calhanoglu…”

L'opinionista di DAZN ha detto la sua sulla gara del Meazza contro la Fiorentina di Italiano

Fase assolutamente delicata per l'Inter che è dietro, il margine di errore si riduce perché ci sono sempre meno partite da giocare. Una gara pericolosa quella di oggi perché la Fiorentina sta mostrando di meritare quanto ha. Tutte le squadre hanno avuto un calo finora e ora tocca all'Inter, si è visto perché c'è una netta differenza tra andata e ritorno: mancano gol e punti. La sconfitta nel derby ha tolto sicurezze ai nerazzurri, i tanti impegni, anche quelle col Liverpool che nonostante le due partite hanno portato all'eliminazione, quindi un po' ne risenti. Tutte le gare sono difficili nel campionato italiano ed è normale lasciare qualche punto in giro.

Calhanoglu ha la qualità per poter giocare centrale al posto di Brozovic. Inzaghi ha cambiato rispetto alla gara con il Toro e ha messo una squadra più tecnica in uscita perdendo qualcosa in rifinitura. Il croato è difficile da sostituire, è un giocatore più determinante, una perdita comunque importante.