Pronostici, Zazzaroni: “La Fiorentina batterà l’Inter”. Caressa replica così

I pronostici dei due giornalisti nel corso del consueto appuntamento del sabato nella trasmissione in onda su Radio Deejay

Torna il campionato e torna l'appuntamento con i pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. I due giornalisti, nel corso di "Deejay Football Club" in onda su Radio Deejay, hanno espresso il loro pensiero in vista delle gare del 28° turno di Serie A.

Pensiero contrastante sull'esito di Inter-Fiorentina: per Caressa a vincere saranno i nerazzurri mentre per Zazzaroni uscirà il segno 2 con il colpo dei viola a San Siro.

Per entrambi la Juve conquisterà i tre punti contro il Verona, mentre idee diverse su Milan-Napoli: per Caressa vinceranno i rossoneri, mentre sarà parità per il direttore del Corriere dello Sport.