Inter-Fiorentina 0-0, Repubblica: “Per i nerazzurri nota positiva. Come un’auto di F1 che…”

Lo 0-0 dell’Inter contro la Fiorentina regala alla Juventus il primo match-ball: con una vittoria contro l’Udinese stasera, i bianconeri vincerebbero il nono scudetto di fila. I nerazzurri di Conte, invece, si giocheranno il secondo posto con Atalanta e Lazio, un traguardo che porterebbe milioni di euro in più, morale e consapevolezza di aver fatto registrare evidenti miglioramenti rispetto alla gestione Spalletti.

BUONE E CATTIVE NOTIZIE – In casa nerazzurra, lo 0-0 con la Fiorentina ha prodotto due notizia: quella negativa riguarda de Vrij, uscito per infortunio mentre Repubblica ne evidenzia una positiva: “Sotto il diluvio, che ha sciacquato San Siro dopo dieci minuti dall’inizio, i nerazzurri sembrano avere ritrovato almeno a sprazzi il piacere di giocare, che contro avversari veri mancava da tempo. Non è un dettaglio: la rinascita del Milan di Pioli è cominciata con le facce rilassate dopo i passaggi sbagliati. Come certe auto da Formula Uno, che sul bagnato girano meglio, l’Inter sul prato fradicio ha trovato il suo setup: bei palloni di Eriksen, sgroppate su entrambe le fasce, una marea di calci d’angolo, un palo di Sanchez e tante occasioni, murate da Terracciano o sprecate da Lukaku in parti uguali. Senza più la pressione dello scudetto raggiungibile, anche Conte è sembrato quietarsi un po’, dopo gare da incubo come la trasferta all’Olimpico, in cui Barella, Brozovic e gli esterni sembravano guardare più la panchina che il pallone”, commenta il quotidiano.