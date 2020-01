Numeri da record anche in Coppa Italia. I tifosi dell’Inter non si smentiscono mai e confermano il loro grandissimo attaccamento alla squadra anche in occasione del match contro la Fiorentina. A San Siro, infatti, è stato sfondato anche il muro dei 50 mila spettatori, per un totale di 51.431. Dati impressionanti, per un popolo sempre più innamorato dei propri ragazzi, chiamati ora a uscire da un momento di appannamento.