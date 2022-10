EDICOLA CDS – L’Inter va a Firenze per capire se è guarita

"L'Inter va a Firenze per capire se è guarita". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport

"L'Inter va a Firenze per capire se è guarita". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 22 ottobre 2022. La copertina è dedicata invece alla Juventus: "Quasi Allegri. Seconda vittoria di fila in campionato: mai successo in questa stagione", Si legge.