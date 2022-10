Adani e Cassano: “L’Inter pareggia a Firenze”. Ecco i pronostici di Vieri e Ventola

Momento pronostici alla BoboTV in diretta su Twitch per quel che concerne Fiorentina-Inter. Per Cassano e Adani, finirà 1-1

Momento pronostici alla BoboTV in diretta su Twitch per quel che concerne Fiorentina-Inter. Per Cassano e Adani, finirà 1-1. Vieri, invece, opta per la vittoria per 2-0 dei nerazzurri, mentre Ventola dice 2-1 per Lautaro e compagni.