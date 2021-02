Un altro sorpasso in attesa del risultato del Milan. Ancora una volta i rossoneri giocheranno conoscendo il risultato dell’Inter che fa il suo e batte la Fiorentina per due a zero. Il titolo scelto da TuttoSport per parlare della vittoria dei nerazzurri è: “Barella e Perisic, sorpasso Inter. A Firenze i nerazzurri stendono la viola, riscattano il ko in coppa e scavalcano il Milan in vetta”.