Ecco le pagelle di Fiorentina-Inter

Handanovic 6,5

Dopo le (giustificate) critiche per gli errori in Coppa Italia, risponde con una doppia parata importante, con la partita ancora in bilico

Skriniar 6,5

Ormai il ruolo non gli crea più alcun problema. Gioca con estrema disinvoltura

De Vrij 6,5

Zero sofferenze. Né Vlahovic né Kouame né Kokorin gli creano problemi

Bastoni 6,5

La partita di Coppa Italia non lascia scorie. Gestisce senza problemi anche la diffida