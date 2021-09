Inter, la formazione per l’Atalanta: sì Barella, gli esterni in pole e Correa…

Gli aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport sulle prove di formazione dei nerazzurri di Inzaghi verso l'Atalanta

L’Atalanta si avvicina, l’ Inter oggi si è allenata e Simone Inzaghi ha ritrovato subito in gruppo Nicolò Barella , affaticato dopo la Fiorentina. Il centrocampista nerazzurro, 4 assist fin qui in campionato, ha lavorato in gruppo ed è atteso in campo dal 1’. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la formazione è infatti delineata verso il match di sabato.

“Contro l'Atalanta la formazione sembra fatta, con Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian (favorito su Dumfries), Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko e Lautaro”, si legge. Si passa poi alle condizioni del Tucu Correa, anche oggi a parte per la contusione al bacino accusata sabato scorso contro il Bologna. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta sull’argentino: “Il dubbio Correa si trascinerà fino a sabato mattina, ma Inzaghi non è particolarmente preoccupato. Contro l'Atalanta, nel primo scontro diretto stagionale, giocherà comunque la "solita" Inter. Con il recupero di Sanchez inoltre l'attacco non è più in emergenza. Il dolore diminuisce giorno dopo giorno, ma ancora persiste qualche fastidio. Le controindicazioni sono quindi due. Una corsa anomala per proteggere la parte, che però potrebbe provocare problemi muscolari. Ma anche il fatto che in partita i colpi (fortuiti o meno) vanno messi in conto. Se ne saprà di più tra l'allenamento di domani pomeriggio e soprattutto la rifinitura di sabato mattina”, si legge.