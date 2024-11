La squadra nerazzurra ritrova Acerbi al centro della difesa e si poggia su Calhanogluche è tornato in campo col Venezia ed è stato decisivo nella sfida contro l'Arsenal. «Sicuramente sarà un gara che si svilupperà sugli esterni con Dimarco che ha riposato nella gara di Champions, Dumfries che sembra in forma. Molte altre situazioni poi si possono creare in mezzo e Calhanoglu è l'unico insostituibile. E bisognerà vedere come Mctominay si inserirà negli spazi e come si muoverà Kvaratskhelia. Ci sono dentro tante cose», ha sottolineato il telecronista di Skysport.