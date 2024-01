Dal Messico – Inter forte su Quispe. Da Milano è partita una chiamata con una richiesta precisa

Secondo quanto riportano in Messico, l'Inter avrebbe messo gli occhi sul giovane centrocampista classe 2001

Piero Quispe è stato campione con l'Universitario de Deportes, è stato scelto come miglior giocatore della Liga 1 e recentemente ha firmato per i messicani del Pumas UNAM. Ma dall'Europa non mancano le richieste secondo quanto riporta Diario Record e il club che ha chiesto informazioni è l'Inter.