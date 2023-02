Inter, San Siro è tornato ad essere un fortino: Inzaghi con l’Udinese punta ad un record

L'Inter, contro l'Udinese, va alla ricerca di punti importanti in ottica Champions League . Merito anche di un rendimento interno molto positivo, come sottolinea il Corriere dello Sport:

"Una spinta supplementare la darà sicuramente San Siro, che con Inzaghi è diventato una sorta fortino. Tra la scorsa e l’attuale stagione, nessun’altra squadra ha raccolto più punti (72) e vittorie (23) dell’Inter. Anche in difesa giocare davanti ai propri tifosi fa la differenza: solo 5 reti incassate, come la Roma, ma con una gara in più (11 contro 10). A proposito, tornata blindata anche in trasferta, la squadra nerazzurra può infilare il quarto clean-sheet consecutivo. Dovesse accadere, si tratterebbe del nuovo record di imbattibilità per l’Inzaghi nerazzurro: 439’"