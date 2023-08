CorSera – Inter, Frattesi e Cuadrado titolari aggiunti. Thuram e la difesa…

Dietro, l'Inter ha cambiato solo il portiere, ma è una differenza che incide sul reparto: esplosivo e preciso con i piedi, Sommer però non è quel giocatore di movimento aggiunto che era diventato Onana. E nella fase difensiva serve l'attenzione stile Champions (7 gare senza subire gol), perché con la versione dello scorso campionato (42 gol presi) rivista a Salisburgo non si va lontano".

