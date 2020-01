GdS – Inter, che frenata a Lecce. LuLa a secco e la Juve tenta la prima vera fuga

Secondo pareggio consecutivo per l’Inter. Dopo quello ottenuto con l’Atalanta, la squadra di Conte ha pareggiato anche con il Lecce. Passata in vantaggio con Bastoni, i nerazzurri sono stati ripresi da Mancosu.

“Minuto 23 della ripresa, 0-0, Lecce chiuso a riccio. Tutti si chiedono: «Ma perché inserire Bastoni, un difensore, e non Sanchez, abile nello stretto?». Tre minuti più tardi il difensore segna di testa. Neppure il tempo di celebrare l’asso di Bastoni giocato da Antonio al momento giusto, in faccia ai tifosi della sua città che lo hanno insultato a lungo, e il Lecce pareggia. Sei minuti è durato il vantaggio. Non è da grande squadra farsi sfilare così l’osso dalla bocca, a giochi quasi fatti. Era già successo a Firenze. Quattro pareggi nelle ultime 6 giornate. A secco Lukaku e Lautaro, che avevano segnato 16 gol in trasferta, dove l’Inter aveva raccolto 23 punti su 25. Il tutto dà il senso di una frenata. Così la Juve allunga a +4, prima fuga vera, e la Lazio, vincendo il recupero di Verona, può sorpassare”, si legge su La Gazzetta dello Sport.