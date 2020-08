Tuttosport – L’Inter non vuole perdere tempo: anticipato il vertice con Conte?

L’Inter esi incontreranno e capiranno se è possibile andare avanti insieme oppure no. L’incontro tra il tecnico, il presidente e la dirigenza sarà decisivo per le sorti della panchina nerazzurra.

“L’Inter ha fretta di definire la pratica

Conte

e programmare il futuro con un nuovo allenatore in panchina in caso di rottura con l’ex ct. Per questo l’incontro tra il tecnico salentino e Steven

dovrebbe svolgersi già nel tardo pomeriggio di oggi. Non c’è tempo da perdere per chiudere la pratica Conte e in caso di fumata nera trovare l’accordo con Massimiliano

Allegri”, si legge su Tuttosport,